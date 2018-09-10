Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о планомерном продолжении поставок российского вооружения армянской стороне. Об этом Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ» , опубликованном в воскресенье.

«Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться», — сказал он, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты на его встрече с Путиным, которая прошла 8 сентября в Москве.

По словам Пашиняна, речь идет о поставках оружия в кредит. «Еще будем обсуждать другие возможности», — отметил он.

«Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем», — заключил собеседник издания.

Minval.az