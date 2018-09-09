Сегодня, 9 сентября, в Ширакском марзе произошло чрезвычайное происшествие. Около 01:40 в гюмрийском отделе главного управления государственной охраны Полиции прозвучал сигнал тревоги из действующего в Гюмри зала свадебных торжеств «Двин».

Как передает армянский интернет-портал Shamshyan.com, на место инцидента немедленно прибыли сотрудники полиции, которые внутри здания обнаружили гражданина России, 26-летнего Василия Ичетовкина, который был подвергнут приводу в отделение полиции Муша.

Выяснилось, что перед тем, как прозвучал согнал тревоги, В. Ичетовкин сломал стекло задней двери зала торжеств, проник внутрь и сломал все находящееся там имущество, в том числе кондиционер, вазы, стекла на дверях и прочие предметы.

В результате экспертизы выяснилось, что В. Ичетовкин находится в нетрезвом состоянии.

По сведениям источника, В. Ичетовкин служит на дислоцированной в Гюмри 102-ой военной базе, является командиром взвода в звании младшего сержанта.

Minval.az