Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потенциал военно-технического сотрудничества с Россией раскрыт не до конца.

«Я думаю, что главная задача – действительно, раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях. Да, конечно, у нас блестящие отношения. Но я думаю, что на этом не надо останавливаться. В особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей», — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Minval.az