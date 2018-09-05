Ответ премьер-министра Никола Пашиняна на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова может иметь негативные последствия для армяно-российских отношений. Об этом в беседе с Aysor заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Депутат отметил, что коллегам из правительства и лично Пашиняну неоднократно советовали, не создавать напряжение в российско-армянских отношениях своими «юмористическими» высказываниями.

Шармазанов добавил, что нужно cконцентрироваться не том, что бы «веселить публику и собирать лайки в социальных сетях», а на укреплении отношений с иностранными партнерами.

«В первый раз на заявление Ларова, он заявил: пусть адаптируются, и мы увидели цену этой адаптации, или еще увидим». Вице-спикер призвал относиться к взаимоотношениям с союзником серьезнее, так как это может иметь серьезные последствия, добавив, что «имидж клоуна в этом деле не совсем уместен».

Шармазанов призвал премьера перенести язык юмора на заседания партии «Гражданский договор», так как в области серьезной о политики нужны взвешенные и обдуманные заявления и действия.

Вице-спикер добавил, что все лидеры Армении за все время независимости республики всегда относились трепетно и со всей ответственностью к отношениям с Россией, понимая их важность. «Как бы не рвал глотку Пашинян на митингах, утверждая, что в армяно-российских отношениях все хорошо, мы видим, каковы они. Я не помню, чтобы Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян или Серж Саргсян (бывшие президенты) с юмором относились к подобным заявлениям. Ты не квнщик, ты чиновник Республики Армении номер один. Думаю, что настало время стать серьезнее, призываю вернуться в серьезное политическое поле», — заявил он.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян говоря о заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ситуация в Армении продолжает бурлить, сказал: «Да, сегодня действительно было жарко».

Minval.az