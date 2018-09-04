Сегодня в Тбилиси (Грузия) открывается первая Европейская школа Восточного партнерства. Это учебное заведение является одним из 20 результатов к 2020 году, определенных для Восточного партнерства. Новая школа предоставит возможность студентам из шести стран Восточного партнерства учиться по инновационной учебной программе, а также будет способствовать мультикультурному обмену и сотрудничеству.

Начало учебного года ознаменовалось официальным открытием Европейской школы. Сегодня первая Европейская школа Восточного партнерства открыла свои двери для 30 студентов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. В торжественной церемонии приняли участие европейский комиссар Йоханнес Хан и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Йоханнес Хан, комиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении, сказал: «Я очень горжусь тем, что сегодня в Тбилиси открываю первую Европейскую школу Восточного партнерства. Это проект, близкий моему сердцу, знаменует собой новую веху сотрудничества ЕС с его восточными партнерами. Предоставляя высококачественное образование молодым людям, мы инвестируем в будущее студентов, их стран и в наше сильное и прочное партнерство. Открытие школы также подтверждает нашу решимость добиться 20 результатов к 2020 году, которые лежат в основе Восточного партнерства и принесут ощутимую пользу гражданам».

На Саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года все страны-члены ЕС и шесть восточноевропейских стран-партнеров одобрили создание Европейской школы Восточного партнерства в качестве первоочередной задачи и частичной реализации обязательств по усилению поддержки молодежи и образования в регионе. Школа – это один из 20 результатов к 2020 году, одобренных лидерами в ходе последнего саммита; она также является частью более крупного пакета поддержки молодежи в размере 340 млн евро.

Уникальная дипломная программа, предлагаемая Европейской школой Восточного партнерства, представляет собой сочетание высокого уровня знаний и особого педагогического подхода, разработанного на основе европейской школьной системы.

Учащиеся в возрасте 16-17 лет будут посещать занятия в многоязычной и мультикультурной среде с целью расширить свои знания о Европе и Европейском Союзе. Кроме того, они получат доступ к богатой факультативной программе и возможность участвовать в конференциях высокого уровня по темам, связанным с ЕС. Студенты получат дипломы международного бакалавриата в сфере европейских исследований.

Cправка

Восточное партнерство (ВП) – совместная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом (ЕС), странами-членами ЕС и шестью восточноевропейскими странами-партнерами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. Это наглядное воплощение Европейской политики соседства. Цель Восточного партнерства – cоздание общего пространства демократии, процветания, стабильности и расширения сотрудничества.

Minval.az