Санкции США против России сказываются и на Армении, сказал в понедельник на пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

Новые санкции США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери вступили в силу с 24-го августа. “Санкции не могут не сказаться и на Армении», – сказал Минасян, слова которого приводит издание АРКА.

При этом министр отметил, что пока оценок влияния санкций на армянскую экономику не проводилось, отметив лишь, что они сказались на действующем в Армении заводе по производству алюминиевой фольги “Русал-Арменал”.

“Экспорт предприятия сократился в некоторой степени, поскольку около половины продукции поставлялось на рынок США”, – сказал Минасян.

Minval.az