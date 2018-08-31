Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам Шойгу, защита российских национальных интересов в этом регионе и его развитие являются приоритетами в деятельности ВС страны.

«В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что заинтересованность ряда стран в регионе может привести к нарастанию в Арктике конфликтного потенциала.

Minval.az