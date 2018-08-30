В рамках уголовного дела по факту хищения путем мошенничества акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед» стоимостью в особо крупных размерах, расследуемого в Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК, получены фактические данные о превышении должностных полномочий высокопоставленными чиновниками исполнительной власти, а также о совершении других преступлений, пишет «Новости-Армения».

В частности, в данных, полученных в рамках расследуемого в Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК, в числе лиц, причастных к отчуждению имущества бизнесмена без его ведома и лишения его собственности, указывается также высокопоставленный чиновник Армении Серж Саргсян.

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