Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности Берлина способствовать урегулированию карабахского конфликта.

В ходе традиционного брифинга Захарова отметила в частности, что данный вопрос должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование.

«И все это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов нужно рассматривать подобные заявления», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Германия является членом Минской группы ОБСЕ. Переговоры по решению карабахской проблемы ведутся в формате стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – России, США и Франции.

На прошлой неделе Меркель посетила страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан. В Ереване на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном канцлер отметила, что Германия готова взять на себя ответственность за урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Minval.az