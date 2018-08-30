Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.

Отмечается, что на октябрь-ноябрь на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения Объединённых вооруженных сил НАТО «Trident Juncture-2018».

«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от наших границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — сказала Захарова.

20 августа в Латвии начались крупнейшие военные учения «Намейс-2018», которые продлятся до 2 сентября.

Minval.az