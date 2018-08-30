Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Report, 30 августа в рамках визита глава правительства Грузии проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым и другими официальными лицами.

В ходе встреч будет обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области транспорта, энергетики, торговли, экономики, культуры и гуманитарной сферы. Стороны обсудят возможности углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

На встречах будет уделено особое внимание растущему потенциалу экономического сотрудничества.

Отметим, что это первый визит в Азербайджан Мамуки Бахтадзе в качестве премьер-министра Грузии.

Minval.az