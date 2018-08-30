Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии 27-й годовщины независимости Узбекистана наградил российских предпринимателей Алишера Усманова и Вагита Алекперова орденами «Эл юрт хизмати» («Всенародного признания и уважения») и «Дустлик» («Дружба»). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главы республики.

«А.Усманов награжден за огромный вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и РФ», а «В.Алекперов — «За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана», — говорится в текстах указов главы государства.

В документах отмечается, что отмечены заслуги Усманова в сохранении богатого исторического наследия и национальных ценностей, подчеркиваются заслуги Алекперова по внедрению инновационных технологий по добыче и переработке углеводородного сырья, добываемого в республике.

Накануне Дня независимости, который отмечается в Узбекистане 1 сентября, Мирзиёев наградил также государственных деятелей, предпринимателей, деятелей науки и культуры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Minval.az