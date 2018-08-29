Международные многонациональные командно-штабные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2018) начнутся в Грузии 1 сентября. Об этом информирует Минобороны страны.

Сообщается, что многонациональные учения пройдут на территории второй пехотной бригады ВС Грузии в городе Сенаки под руководством европейского командования корпуса морских пехотинцев США и Вооруженных сил Грузии.

Уточняется, что сценарий учений основывается на операциях по обороне, атаке и стабильности. По словам вице-полковника, главы департамента G3 Западного командования Давида Чхетиани, цель учений – повысить качество сотрудничества и совместимости. «Действительно, для каждого участника военнослужащего, офицера и сержанта будет очень интересным и важным участие в этих учениях, так как офицеры грузинских Вооруженных сил еще раз будут участвовать на ведущих ролях – в качестве членов многонационального штаба и глав служб и в их подчинении будут военные из стран-партнеров», — сказал он.

В этом году в учениях, кроме Грузии примут участие военные еще из девяти стран мира – США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии, передает Sputnik Грузия, уточняя, что учения проходят при поддержке Совместного центра обучения и оценок НАТО-Грузия (JTEC), Западного командования сухопутных войск, специальных операционных сил, командования авиации воздушной обороны, а также береговой охраны МВД Грузии.

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