Боевики «Сасна Црер» объявили о создании своей партии, но отказались ли они от вооруженной борьбы?

Что происходит со страной, когда в ней меняется власть? В государствах с развитой и устойчивой политической системой перемены, конечно, наступают, но не кардинальные. И уж точно победа на выборах одной партии и поражение другой очень редко приводят к «слому» всей внутриполитической архитектуры. Где по-прежнему остаются те же партии, из которых кто-то левый, кто-то правый, кто-то «центрист» и т.д. Да, конечно, в лагере проигравших может, конечно, наступить кризис, как правило, в этом случае партийное руководство подаёт в отставку, но «полной перекройки» политического поля не наступает.

Другое дело, если власть сменилась при помощи революции разной степени «бархатистости», что уже само по себе означает, что гражданские и демократические механизмы в этом обществе не работают. Хорошо, если в полуподпольных условиях в этом обществе или в политической эмиграции сформировались по-настоящему авторитетные политические силы, которые могут быстро провести процесс «переформатирования» политического поля и сформировать и правительство, и оппозицию. Но так, увы, везет не всем. И если в «политических мечтах» можно строить планы, что «вот если бы у нас вместо этого ненавистного коррумпированного режима было бы такое же правительство, как в Дании/Голландии/Новой Зеландии/Люксембурге и т.д.», то в реальной жизни выбирать приходится из имеющихся вариантов. В случае с Арменией, где «народная революция» смела власть ненавистной РПА, и новые выборы уже как бы обещаны, хотя их дата еще не назначена, по мнению большинства, эти «имеющиеся варианты» — блок «Елк», во главе которого стоит Пашинян в своей «охотничьей» майке за 4 евро, с одной стороны, и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с его манерами «братка» из девяностых, с другой.

Но это еще не единственная и, возможно, даже не главная плохая новость. На фоне столь впечатляющего кризиса политической системы в Армении на местном политическом поле заявляют о себе силы весьма примечательные. Так, свою партию создают члены инициативы «Учредительный парламент» и боевики «Сасна Црер» (в переводе с армянского — «Неистовые из Сасуна»), те самые, которые в июле 2016 года захватили в Ереване полицейскую базу и около двух недель удерживали заложников, убив по ходу дела двоих офицеров полиции. Затем сдались властям, предстали перед судом, получили длительные сроки заключения. А теперь, после победы Пашиняна, многие из них уже оказались на свободе. И вот теперь один из «саснацреровцев», Варужан Аветисян, который только 17 августа был освобожден под залог, объявил: «Сасна Црер» создает политическую партию. Инициативная группа в скором времени разработает программу и устав новой партии «Сасна црер», пообещал Аветисян.

Эксперты весьма уклончиво отвечают на вопрос, каковы шансы этой партии на будущих выборах, тем более что пока нет ни устава, ни программы. К тому же «Учредительный парламент» — организация маргинальная, к числу основных «игроков» на политической арене она не относится.

Но, с другой, во время пресловутого «вакуума власти» у такого рода группировок как раз и появляются некоторые шансы. Тем более что «неистовые» уже вбросили в массы громкий лозунг. Тот же Аветисян посоветовал: «Восстановление прав людей, граждан и государства включает начало процесса восстановления суверенитета, который в нашем случае должен быть продемонстрирован на конкретных этапах освобождения от русского колониализма. Например, для начала нужно заменить российских пограничников армянскими, национализировать переданные российскому капиталу стратегические объекты и инфраструктуру или же установить над ними национальное управление, прекратить трансляцию российских телеканалов. Конечно, советует избавиться и от пророссийской направленности во внешней политике. Это по сути те же лозунги, под которыми Пашинян вершил свою «бархатную революцию», но, придя к власти, поспешил «дать задний ход». Вдумчивые люди, конечно, понимают: Армения находится в такой зависимости от России, что ей не до рывков. Но на определенную часть аудитории эти лозунги действуют по-прежнему. Особенно после «предательства» Пашиняна. Вряд ли, конечно, «неистовые» возьмут большинство, но укрепить позиции и завоевать дополнительных сторонников им вполне по силам.

Здесь нужно пояснение. Строго говоря, превращение террористических группировок в политические партии — явление не то чтобы уникальное. Классический пример — «Соглашения Страстной пятницы», положившие конец вооруженному противостоянию в Северной Ирландии. Согласно им, Лондон расширял для Ольстера, то есть той же Северной Ирландии, политические права, а «Ирландская республиканская армия», которая с 1968 года вела против правительства Великобритании террористическую войну, объявляла об отказе от вооруженной борьбы и проводила свой «ребрендинг», превращаясь в добропорядочную политическую партию. И, казалось бы, Армении тоже ничего не мешает использовать этот опыт, только вот нет уверенности, что боевики «Сасна Црер» на самом деле решили отказаться от вооруженной борьбы. Тем более что во главе «Учредительного парламента» стоит профессиональный террорист с ливанским опытом Жирайр Сефилян, его ближайший соратник — Алек Енигомшян, отсидевший срок в швейцарской тюрьме за все тот же террор. И теперь Варужан Аветисян выступает, скажем так, с многозначительными заявлениями: «Мы заявили о прекращении вооруженной борьбы и содействии правительству, пользующемуся доверием общества. Но тут же предъявил ультиматум этому самому «правительству, пользующемуся доверием общества»: «Члены группировки «Сасна црер» не должны быть осуждены, а если будут осуждены, то мы поймем, что Серж Саргсян не ушел», — после чего напомнил, что трое из членов группировки: Павел Манукян, Армен Билян и Смбат Барсегян – все еще под стражей и они также должны быть «немедленно освобождены». В переводе это означает, что если Манукян, Билян и Барсегян не выйдут на свободу, то ни о какой поддержке нового правительства не может быть и речи, и «неистовые» будут вести себя так же, как если бы у власти находился Серж Саргсян.

А затем прокомментировал захват полка ППС, не выказав даже тени сожаления или раскаяния: «Мы стали примером, если сформулировать точно, мы совершили восстание». И подвел итог: «Произошло то, что произошло, мы поступили так, как думали». И теперь ереванская «Жоховурд» констатирует: «С первого взгляда создается впечатление, что известная всегда своими радикальными подходами и обвиняемая в убийстве трех полицейских вооруженная группировка «Сасна црер» решила после освобождения во время правительства Пашиняна вступить, тем не менее, на политический путь и принять правила политической борьбы. Однако это лишь на первый взгляд. Они остались теми же, идут в политику «с оружием», не отказываясь от применения методов вооруженной борьбы». Добавим от себя: детонатором возвращения «Сасна Црер» к оружию может послужить все что угодно. Особенно на фоне армянских традиций политического террора и насилия. И да, такая деталь: из террористов редко получаются успешные публичные политики. Так что они при первой возможности возвращаются к своей «профессии». А в Армении с ее нарастающим социальными проблемами и тающим авторитетом «революционных» властей такой «удобный момент» вряд ли заставит себя ждать.

Впрочем, понятно и другое. В стране, где военный лицей носит имя профессионального террориста Монте Мелконяна, чего-то подобного следовало ожидать. Вспомним: и в Ливии, где местный диктатор Муаммар Каддафи поддерживал множество террористических группировок и приказывал закладывать бомбы в гражданские самолеты, и в Ираке, где Саддам Хусейн привечал авторов захвата теплохода «Акилле Лауро», и в Сирии, где власти поддерживали множество группировок, от РКК до «Хезболах», не забывая про АСАЛА, крушение режимов немедленно вывело на авансцену все тех же террористов. Которые не видели в подобных «методах» ничего зазорного. И теперь тот же сценарий разыгрывается и в Армении, власти которой тоже поддерживали «культ террора» и возводили террористов в ранг национальных героев.

И вот стоит ли в этой ситуации возлагать большие надежды на «новые и демократичные власти» Армении?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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