Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил перенять опыт Грузии, чтобы искоренить коррупцию и повысить эффективность работы правоохранительных органов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания в Атырауской области, передает «Мой город».

«В Грузии провели реформу в полиции – уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии – уволить полицейских и взять на работу юристов», — отметил Назарбаев. Он подчеркнул, что в мире полицейский — это «друг человека», а у нас кто?».

Казахстанское руководство уже давно проявляет интерес к грузинской реформе правоохранительных органов. Еще в 2011 году тогдашний премьер Карим Масимов заявлял о необходимости внимательно изучить и применить у себя элементы данной реформы «с учетом национальной специфики».

Кардинальные преобразования, проведенные в грузинской полиции — одно из наиболее значимых достижений Михаила Саакашвили в период его президентства. В ходе реформы из органов внутренних дел было уволено 75.000 из 85.000 человек, полностью распушена ГАИ, подвергнуты репрессиям так называемые «воры в законе». Изменилась система подготовки полицейских и одновременно значительно выросла их зарплата.

О необходимости реформировать МВД в Казахстане заговорили после убийства титулованного фигуриста Дениса Тена, которого смертельно ранили ножом автомобильные воры. В начале августа министр внутренних дел Калмуханбет Касымов пообещал, что предложения по реформе системы МВД будут доложены главе государства в сентябре этого года.

Minval.az