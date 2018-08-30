Криштиану Роналду поделился плодами новой фотосессии, на которой запечатлел своих детей и невесту — Джорджину Родригес. Для этого кадра футболист облачил все свое семейство, включая 8-летнего сына Криштиану-младшего, близнецов Еву и Маттео, а также 8-месячную дочку Алану, в футбольную форму команды Juventus.

«Вот мое «черно-белое» семейство!» — так подписал Роналду фото компании, одетой в белые майки с черными полосками и шорты, точно такие же, как у игроков его новой команды. Криштиану недавно решился на «эпохальную» перемену в жизни: он перешел из Real Madrid, где он был звездой на протяжении целых девяти лет, в Juventus, пишет издание 7Дней.

Впрочем, внимание поклонников футболиста заинтересовал не столько забавный вид малышей в футбольной форме, сколько фигура Джорджины, о помолвке которой с Роналду СМИ писали в июне этого года. Дело в том, что майка на животе Родригес, которая раньше занималась танцами и всегда гордилась своей стройностью, подозрительно топорщилась, и это дало фанатам повод заподозрить новую беременность.

В принципе, это вполне возможно. Ведь Родригес родила Алану прошлым летом и успела уже немного отдохнуть от прошлой беременности и родов. Роналду, который обожает детей, не раз говорил, что не собирается останавливаться на четырех чадах. Как футболист заявил прошлым летом, он хочет довести общий счет детей до семи: то есть Джорджине предстоит родить еще троих. Если, конечно, Криштиану снова, как это было с близнецами, не воспользуется услугами суррогатной матери.

Minval.az