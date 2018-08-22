Политика — тема не очень увлекательная, особенно если речь идет не о громком скандале с «разгребанием грязного белья».

Однако серии отставок и новых назначений в правительстве Беларуси уделили серьезное внимание многие эксперты. Тем более что здесь действительно случилась масштабная кадровая рокировка. Если коротко, то президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра Сергея Румаса на место его предшественникам Андрея Кобякова, который возглавлял правительство еще с декабря 2014 года. Кроме того, президент Беларуси сменил вице-премьеров и назначил руководителей Министерств архитектуры и строительства, промышленности, экономики, связи и информатизации. Румас, указывает «Коммерсантъ», ранее возглавлял Банк развития и представлял Беларусь в совете Евразийской экономической комиссии. Не скрывал и причин: его возмутила неудовлетворительная работа правительства. Кроме того, президент Беларуси упомянул«безмозглую позицию» в диалоге с МВФ по кредитной программе для Беларуси. Лукашенко возмутило, что уволенные чиновники были готовы на уступки в виде повышения тарифов и приватизации госсобственности. «Что бы мы получили? Ну как минимум недовольство народа и неплатежи! — заявил Александр Лукашенко, которого цитирует «Ъ».— Некоторые говорят: «Система пошатнулась». Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась».

Близкие к белорусской радикальной оппозиции эксперты уже поторопились вынести свой вердикт: такая «перетряска» правительства —не более чем «перетасовка» известных фигур.

Но многие эксперты уверены, что новая рокировка заметно усиливает в правительстве Беларуси позиции «западников» и «либералов-рыночников». В кругах прозападной оппозиции, особенно той части, которая сегодня пошла на сотрудничество с властями, тоже довольны новыми назначениями. Даже в том, что на должность зампреда Совмина, курирующего здравоохранение, образование, культуру и спорт, назначен посол Беларуси в России Игорь Петришенко, усматривают «прозападные веяния»: оказывается, стремительный карьерный взлет этого кадрового дипломата объясняется его близостью к министру иностранных дел Владимиру Макею, вокруг которого как раз и сплотилась группировка тех, кого Лукашенко называет «западниками».

Как отмечают знающие люди, Владимир Макей приложил немало сил, чтобы изменить отношение к Александру Лукашенко политической элиты и общественности на Западе, где белорусского лидера именовали «последним диктатором Европы». Сегодня в его рабочем графике, к неудовольствию РФ, преобладают встречи с представителями США и стран Евросоюза, включая и представителей экспертных кругов и групп.

Плюс ко всему правительственная «перетряска» последовала после серии резких заявлений Александра Лукашенко в адрес России. Выступая на заседании правительства, где и было объявлено о кадровых перестановках, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что его страна никогда не станет частью российского государства. «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — подчеркнул белорусский лидер. Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.«Некоторые, особенно россияне, «плявузгают» (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны». И хотя затем президент Беларуси отметил, что Россия — «самая близкая страна», осадок, как говорится, остался. Тем более что накануне, еще 1 августа, во время выезда в Минский район Лукашенко заявил: «Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И всё — нет независимости, нет суверенитета, и опять под пятой, и опять под плёткой». А вскоре, 10 августа, посещая завод «Гомсельмаш», президент Беларуси отметил: «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию».

Эксперты предупреждают: это, конечно, никакой не разрыв с Россией. Беларусь остается членом ЕАЭС и ОДКБ. Другое дело, что в Минске весьма четко дали понять: с их страной надо быть на «вы». И по меньшей мере соблюдать те договоренности, которые Россия сама же подписала. А это в Москве, как показывает множество примеров, далеко не всегда считают необходимым.

Наконец, понятно и другое. Беларусь — союзник России, но это не ее послушный «форпост». Более того, Минск без резких политических рывков и громких заявлений шаг за шагом реализует собственную программу реформ, направленную, в числе прочего, еще и на достижение экономического суверенитета.

И теперь за этим процессом внимательно наблюдают в России. Где прекрасно понимают, что по мере уплотнения санкционного режима и растущей изоляции России на международной арене привлекательность РФ тоже будет падать. И если сегодня Беларусь не ставит вопрос о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, это еще не значит, что такого не может произойти завтра или через неделю. Тем более что Беларусь и в политике ведет себя вполне самостоятельно. Достаточно вспомнить отказ признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Отказ от российских «контр-санкций» — тоже «информация к размышлению».

А Беларусь для России — не просто союзник. Это единственный для РФ союзник на западном направлении, сопредельный с Польшей и Литвой, членами НАТО. На территории Беларуси проходила значительная часть учений «Запад — 2017». Обсуждаемые в СМИ многих стран Запада планы удара по Сувалкскому коридору, который должен перерезать сухопутную связь НАТО со странами Балтии, включают в себя одновременный удар из российского Калининграда и с территории Беларуси. Словом, это не тот союзник, которого Москва может позволить себе потерять.

Но…как именно РФ будет противодействовать возможному «прозападному рывку» Беларуси?

Так уж это совпало: правительственная «перетряска» в Минске пришлась на полувековую годовщину операции «Дунай» — ввода советских войск в Чехословакию и подавления «Пражской весны». Тогдашний лидер чехословацких коммунистов Александр Дубчек задумал нечто неслыханное по своей дерзости — политические реформы, которые должны были привести к построению «социализма с человеческим лицом». Москва такого самоуправства своему союзнику не могла позволить даже теоретически.

Здесь, наверное можно привести немало аргументов в стиле «Лукашенко — это не Дубчек», «нынешняя Беларусь уж точно не строит социализм» и «вообще на календаре не 1968, а 2018 год». Только вот информацию к размышлению, изменились ли эти представления в Москве по сравнению с теми днями, когда СССР давил танками «Пражскую весну», дает даже такой «источник», как комментарии российских федеральных каналов по поводу полувековой годовщины тех событий. Где не было ни тени раскаяния или даже сожаления, и уж тем более не было заявлений, что СССР просто не имел права вторгаться на территорию другого государства и арестовывать его руководителей. Наконец, можно вспомнить попытку Москвы устроить военный переворот в Черногории, руководство которой задумалось о вступлении в НАТО. Особенно если вспомнить, как после «бархатных революций» в Грузии, Украине и Кыргызстане, когда российские «державные» СМИ публиковали издевательские стишки в стиле «Майдан, Бишкек и Грузию проспали с бодуна, когда же ты опомнишься, огромная страна?!», в структурах ОДКБ начали обсуждать возможность создания «Коллективных сил оперативного реагирования» именно для противодействия «цветным революциям». Это, быть может, и не доказательство для суда, что КСОР могут быть использованы и для свержения легитимных правительств в странах, которые Москва сочтет своей вотчиной, но, без сомнения, повод задуматься, какие методы «корректировки» внутриполитической ситуации на территории своих союзников Москва считает допустимыми. Другой вопрос, что понимают это не только в Москве.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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