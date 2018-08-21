Министр обороны Армении Давид Тоноян интересуется новыми российскими ПВО. Об этом он проинформировал вице-президента российской оборонной госкорпорации «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална, написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Тоноян отметил, что армянскую сторону интересуют отдельные виды продукции предприятия. Он напомнил об успешном опыте сотрудничества с российским предприятием.

С Вячеславом Дзиркалном Тоноян встретился в рамках рабочей поездки в Россию, где он принял участие в международной выставке «Армия-2018». Министр и представитель корпорации также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

«Алмаз-Антей» — одно из крупнейших оборонных концернов России. Производит системы ПВО, в том числе комплексы С-400 иС-500.

Minval.az