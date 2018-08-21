Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил иномарку жителю села Гелдаган Турпалу-Али Эстамирову, который своей машиной пытался преградить дорогу преступнику на Mercedes, сбившему полицейского в Грозном.

Об этом во вторник, 21 августа, со ссылкой на начальника управления ГИБДД МВД по Чечне Идриса Черхигова, сообщает РИА Новости.

«Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил передать слова благодарности за то, что помог нам, сделав все, что в твоих силах, несмотря на ущерб и риск, за то, что болеешь за свой народ, и передать машину в подарок», — заявил Черхигов, вручая ключи от автомобиля Hyundai Solaris.

Отмечается, что машину приобрел региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эстамиров поделился подробности произошедшего.

«Я ехал из Гелдагана в Грозный, когда в районе улицы Ханкальской в зеркале заднего вида увидел мчащийся автомобиль, который промчался, сбив на ходу полицейского. Увидев это, я попытался остановить преступника с помощью своего автомобиля, преградить ему путь, но он отбросил мою машину на обочину и помчался дальше», — рассказал он. Его автомобиль получил значительные повреждения, сам мужчина не пострадал.

Накануне Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места нападения на сотрудников полиции в Чечне.

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