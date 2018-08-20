Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел тренировку в пустыне в рамках подготовки к ралли «Амуль-Хазар». Видеозапись тестового заезда опубликовала «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство ТДХ указало, что тренировка состоялась в одном из уголков пустыни Каракумы. Раллийный автомобиль, на котором Бердымухамедов рассекал по пустыне, был спроектирован и собрансамим же президентом. «Теперь спортивный автомобиль полностью отвечает международным требованиям, предъявляемым к гоночным машинам», — сообщает ТДХ.

Во время заезда машина застряла в песках, но глава государства, как пишет госинформагентство, «проявил чудеса изобретательности» и, подложив под колеса сухие ветки, смог выбраться из затора.

Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018» пройдет в Туркмении с 9 по 14 сентября.

Minval.az