Старинные деревянные церкви, поставленные без единого гвоздя — признанный архитектурный шедевр европейского Севера. Туристы, посещающие Норвегию, считают своим долгом увидеть местные деревянные ставкирки, или «мачтовые церкви», построенные еще в XII веке, те самые, где раннехристианские мотивы соединяются с языческими. Специалисты угадывают их и в потрясающей воображение резьбе по дереву, и в выступающих с коньков крыш «драконах», таких же, как на кораблях викингов — драккарах, и во многом другом.

Свои жемчужины деревянной культовой архитектуры есть и в России. Правда, возраст у них не столь почтенный, как у норвежских — чаще всего XVII-XVIII век.

Одной из таких жемчужин была и деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы в карельской Кондопоге. Специалисты считали ее уникальным памятником деревянного зодчества XVIII века. Имелись здесь и ценнейший иконостас в стиле барокко, и потолок с уникальными росписями («Небо»).

Увы, теперь об этой церкви приходится говорить в прошедшем времени. В течение всей минувшей недели СМИ России обсуждали шокирующую новость — церковь Успения сгорела. Огонь охватил деревянный сруб в считанные минуты. Как утверждали многие очевидцы, пожарные машины приехали на место не так быстро, как требовалось, да и к тому же без воды, искали гидрант, которого не оказалось… В результате старинная церковь сгорела дотла. В церковных и искусствоведческих кругах вроде бы обсуждают возможность ее реставрации, но, как предупреждают эксперты, это будет уже новодел.

Следователи рассматривали множество версий. Предполагали, что во всем виноваты туристы: огонь мог заняться от брошенного окурка.

Но очень скоро правоохранительные органы сообщили: пожар в церкви — результат поджога. Задержан подозреваемый — 15-летний школьник. «Источники» ТАСС и «Интерфакса» уже поделились подробностями: жил в Петрозаводске, у бабушки. Причислял себя к сатанистам, которые нередко устраивают в церквях, как потом пишут в протоколах, «акты вандализма». Да еще к тому же страдал психическими отклонениями. Экспертиза, конечно, еще впереди, суд тем более, но шансы, что эта версия подтвердится, велики. Утечки из правоохранительных органов чаще всего подтверждаются. По крайней мере в российских судах.

Здесь, конечно, нелишне вспомнить: это та самая Кондопога, где в 2006 году прокатились самые настоящие «антикавказские погромы». Началось все в ресторане «Чайка», где официант, выходец из Азербайджана, попросил у двоих посетителей рассчитаться за выпивку. А тем платить не хотелось (потом в СМИ закинули душещипательную версию, что у одного из них умер близкий человек, в ресторан пришли, чтобы его помянуть, и т.д. и т.п.). Возник конфликт, который закончился дракой. После чего каждая из сторон решила собрать своих сторонников «для разборки». Потом следующая драка у все того же ресторана «Чайка», в результате которой двое местных жителей были убиты, еще несколько человек оказались в больнице. СМИ назвали происшедшее «бытовым инцидентом». Но в ответ в Кондопоге вспыхнули самые настоящие «антикавказские» погромы — с сожжением ларьков, принадлежащих «черным», с «народным сходом», требующим выселить всех мигрантов, с активным участием московских ультранационалистов и т.д. «Мигрантов» в конце концов выселили, но вот жизнь в Кондопоге от этого лучше не стала. А пожарные машины к ценнейшей деревянной церкви прибыли без воды. Судя по всему, проблема не в тех, кого выселили, а в тех, кто остался.

Только вот есть еще одно обстоятельство. У церкви Успения была слишком уж неудобная история.

Тут необходимо вспомнить другой ценнейший памятник деревянного зодчества — знаменитые Кижи. Их специалисты относят к XVIII-XIX векам. Мемориальная доска на стене одной из церквей гласит: «Здесь, у стен Кижского погоста, 1 июля 1771г. отряд карателей подавил пушечным огнем восстание приписных крестьян Олонецких петровских заводов». Те события вошли в историю как Кижское восстание. В основном его участниками были карелы. А церковь Успения поставили именно в память о них — погибших участниках того карельского восстания. Об этой церкви в своих «Возмутителях» писал Евгений Евтушенко: «Встала народная церковь Успения в честь возмутителей на Руси». «Замолчать» ее историю не было никакой возможности. Рассказывать — тоже не получалось. Особенно теперь.

В самом деле, де-юре Россия все еще федерация, но де-факто здесь уже, судя по многим косвенным признакам, взят курс на превращение страны в унитарное государство. Или по крайней мере на изъятие из федеративного устройства «национального» компонента. И это не только назначение на высшие посты в регионах кремлевских «варягов» вроде «генерал-губернатора» Дагестана Владимира Васильева. Куда серьезнее и опаснее, что из школьной программы в «субъектах федерации» уже де-факто изъято изучение национальных языков.

А Кижи и церковь Успения — это Карелия. Та самая, которая с 1940 до 1956 года была не автономной, а союзной республикой — Карело-Финской ССР. Карелы, ее «титульное» население, близки по языку и культуре финнам и эстонцам. В те годы, пока Эстония входила в состав СССР, а Финляндия была его образцовым соседом, мемориальные доски на стенах Кижского погоста и церковь Успения в Кондопоге никого в Москве особо не пугали. Но теперь ситуация уже другая. Эстония, бывшая союзная республика, вступила в НАТО. И самое страшное, в сторону Североатлантического альянса поглядывают и в Финляндии. И на этом фоне рассказывать экскурсантам, что церковь Успения поставили «в честь возмутителей на Руси»?

И да, еще одна деталь. 23 октября 2017 года в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» проник некий Борис Гриц. И попытался перерезать горло журналистке Татьяне Фельгенгауэр. Ее удалось спасти, нападавшего задержали. Гриц, как выяснилось, тоже страдал психическими отклонениями и считал, что Татьяна Фельгенгауэр «телепатически вторгалась в его мысли».

Но уже тогда ее коллеги по российскому оппозиционному журналистскому «цеху» напомнили: «психов», конечно, никто не отменял, но ни для кого не секрет, что спецслужбы и прочие заплечных дел мастера уже не первый год (и не первый век) весьма бойко используют этих самых «психов» в своих целях. Потому как этими самыми «психами» можно легко манипулировать — через гадалок и экстрасенсов, которых они посещают, через «друзей», с которыми они общаются, и т.д.

Так что на этом фоне вопрос, кто подсказал 15-летнему подростку «с отклонениями» поджечь память о возмутителях, озвучить как минимум нелишне.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az