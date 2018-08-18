Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий подарил министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе и пообщался с ее супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

После этого он написал пожелание на машине и уехал со свадьбы главы МИД Австрии. Президент направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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