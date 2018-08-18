Премьер Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване заявил о намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.

«В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент (…) будет распущен и должны состояться внеочередные парламентские выборы», — сказал Н.Пашинян.

«В данной ситуации некоторые силы начали думать следующем образом: «вот он уйдет в отставку, и мы тайно выберем премьер-министра». Эти люди продолжают не понимать, что происходит в Армении, и потому, что они не понимают этого, мы внесем конституционные поправки»,- сказал он на центральной площади в Ереване.

«Суть конституционных поправок будет такова: внеочередные парламентские выборы можно будет проводить без условия отставки действующего премьер-министра», — подчеркнул Н.Пашинян.

Minval.az