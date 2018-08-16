Команда адвокатов, в работе которой я также принимал активное участие, буквально разнесла выдвинутое против меня обвинение. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире телеканала «Еркир Медиа», отвечая на вопрос о своем аресте и апелляционной жалобе по этому поводу.

«Скажем так: они не оставили камня на камне от этого обвинения. Это не тот случай, когда можно говорить, что о или иное положение обвинение сильнее или слабее. Это тот случай, когда всё обвинение построено на фальшивых, искусственных «доказательствах», скорее даже предположениях», — отметил экс-президент. Он с сожалением констатировал, что не может говорить конкретно об уголовном деле из-за тайны следствия. «В самом деле нет никаких государственных тайн, это просто ложь. Но закон подразумевает, что это тайна следствия, в связи с чем я не имею права говорить обо многих эпизодах», — отметил Кочарян.

Minval.az