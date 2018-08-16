Не исключено, что по делу 1 марта будет допрошен и экс-президент Серж Саргсян.

Как передает Sputnik Армения, об этом заявил журналистам после заседания правительства Армении глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

От подробностей он воздержался.

«По мере необходимости будут допрашиваться все, чьи показания могут оказаться полезны для следствия и раскрытия дела. Но кто это будет и когда, я, по понятным причинам, сообщать не буду», — заявил Хачатрян.

На повторный вопрос Хачатрян ответил: «Да, будет допрошен и Серж Саргсян»

Но затем снова повторил: «Решения будут принимать следователи. Они сами должны выбирать тактику следствия. И допрос того или иного лица – не самоцель. Главное – это польза для следствия».

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