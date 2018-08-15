На немедленном аресте генерала Юрия Хачатурова, до его официального отзыва Ереваном с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), настаивал Арсен Харатян — советник премьер-министра Армении по внешней политике. Об этом российскому проармянскому изданию EADaily сообщил достоверный источник из окружения армянского премьера.

По словам источника издания, Арсен Харатян был «излишне принципиален» в вопросе «немедленного ареста» Хачатурова, хотя было изначально ясно, какую реакцию России и других партнеров по ОДКБ это вызовет и, самое главное, понятно, что «торопиться в его случае нет смысла, и более важной задачей является призвание к ответу по делу о преступлениях „1 марта“ Роберта Кочаряна».

«Нам было совершенно понятно, что Хачатуров никуда не сбежит. Рано или поздно, ему придется ответить на все вопросы следствия. Ясно было также, что его демонстративный арест может быть воспринят Россией как демарш с нашей стороны, а задача нового правительства Армении состоит, наоборот, в улучшении атмосферы наших отношений с Москвой», — отметил собеседник.

Эксперты в Ереване, знакомые с деятельностью Арсена Харатяна до занятия им поста советника в правительстве страны, указывают на ее очень тесную взаимосвязь с государственными структурами и фондами США. В частности, нынешний советник Никола Пашиняна по внешним вопросам, является выпускником унивеситета Джорджа Мэйсона (США) и бывшим репортером армянской редакции «Голоса Америки» (в Вашингтоне). До недавнего времени был главным редактором новостного издания Aliq Media (функционирует в Тбилиси), которое он основал при финансовой поддержке американского Национального фонда поддержки демократии (NED) и грузинского представительства фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. По некоторым данным, супруга Арсена Харатяна в настоящее время работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси.

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