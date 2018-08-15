Экс-начальник службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) одной из воинских частей Министерства обороны Армении пойман на краже топлива, предназначенного для бензоагрегатов, обеспечивающих видеонаблюдение боевых позиций воинской части.

Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета Армении, сообщает Sputnik Армения.

По предварительным данным, бывший начальник службы ГСМ одной из воинских частей Минобороны Армении (в звании капитана), используя свое должностное положение, похитил 977 кг автобензина и 15 кг масла.

Отмечается, что топливо было выделено воинской части для бензоагрегатов, обеспечивающих видеонаблюдение боевых позиций воинской части.

В частности, капитан присвоил топливо, составив счет-фактуру, в которую внес явно фальшивые данные.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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