Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как посещал сеансы эротических фильмов в видеосалоне лидера Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна».

— У него (Порошенко) был видеосалон на Ломоносова, где они крутили «Эммануэль-2». Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон, — экс-глава Грузии.

Саакашвили учился с Порошенко в одном институте — КНУ имени Шевченко. По словам грузинском политика, в студенческие годы президента Украины интересовали только деньги. При этом Саакашвили отмечает, что Порошенко обманывал и «кидал» людей. Вход в его салон стоил 1 рубль — довольно большие деньги для студентов в те времена.

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