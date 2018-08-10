Договоренности о поставках российского оружия будут выполнены обеими сторонами, мы пока не получаем сигналов о том, что они не будут реализованы. Об этом в интервью радио «Азатутюн» заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, после весенних событий Армения находится в новой ситуации, исходя из чего «необходимо уточнение новых отношений». «Речь идет не о военно-политических или геополитических уточнениях, речь о том, что между новыми властями Армении и Россией устанавливаются новые отношения. Разумеется, могут возникнуть определенные проблемы в рабочих моментах, но сотрудничество, в частности, в оборонной сфере продолжается. По моей оценке, здесь проблем нет», — сказал он.

Minval.az