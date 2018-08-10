МИД Греции посчитал необоснованным ответ Москвы на высылку российских дипломатов и вновь обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела. Об этом сообщается в заявлении греческого внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Как говорится в заявлении, Греция как суверенное государство с долгой историей «требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной». Афины в этом контексте выступают за дружескую политику сосуществования с Москвой.

«Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанные на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано», — утверждает греческий МИД.

В ведомстве отметили, что «ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) подкупить правительственных чиновников; б) подорвать внешнюю политику; в) вмешательства во внутренние дела страны».

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