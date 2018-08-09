Последняя «пиар-соломинка» нового премьера может дорого обойтись Еревану

Мода в современном мире существует если не на все, то на многое. Модными (или, наоборот, немодными) могут быть фасон брюк, длина юбки, украшения, дизайн автомобиля, мебель, даже диагнозы. А теперь выясняется, что мода существует даже на политологические теории. Более того, мода эта нередко действует «по закону маятника». И приверженцы подобной «маятниковой моды» не всегда задумываются, что этот девайс, если забыть о его свойстве начинать обратное движение из крайней точки, может, как бы это помягче, как следует ударить по голове.

К примеру, еще совсем недавно корень всех бед предписывалось видеть в «несправедливом распределении материальных благ». Затем эта теория из моды вышла. А ей на смену пришла другая: все беды — от недостатка демократии! Достаточно продвинуть «права человека» и «гражданское общество», а еще бороться с коррупцией — и все остальные проблемы решатся сами собой. А потом были несказанно удивлены, когда события начинали развиваться не по сценарию. К примеру, в Тунисе и Египте «арабская весна», рассказывая о которой, блистательные аналитики с удовольствием рассуждали о «диктаторском режиме Мубарака», «коррупции», «правах человека», «демократии» и даже «роли социальных сетей», вдруг возносит на Олимп исламистов, а эксперты растерянно хлопают глазами: они просто упустили из внимания, что настоящим двигателем «арабской весны» был социальный бунт. А в Грузии терпит поражение на выборах партия Михеила Саакашвили — лидер «революции роз» действительно провел масштабные политические и антикоррупционные реформы, но вот добиться столь же впечатляющих результатов в социальной сфере не смог.

А теперь похожие задачи решает Никол Пашинян. Которому на волне «народной революции» удалось прийти к власти, но теперь эту власть надо удержать, и вот эта задача посложнее. Особенно если выясняется, что большинство лозунгов и обещаний, которые Никол Воваевич щедро раздавал своим сторонникам на улицах, так и останутся обещаниями и не более того.

Конечно, в то время, пока Никол Воваевич собирал шумные митинги на улицах Еревана, собственная «программа-минимум» представлялась ему простой, «прямолинейной» и, главное, легко выполнимой. «Народная революция» обеспечит Армении симпатии мировой общественности и западных политиков, страна выйдет из-под монопольного контроля России и наведет мосты с Западом, откуда в Армению хлынет поток инвестиций и технологий, не говоря о политической поддержке… Внутриполитическая программа была столь же простой и успешной, и основная роль здесь отводилась борьбе с коррупцией. Она должна была обеспечить нешуточный «пиар» новой власти, нанести сокрушительный удар по позициям «карабахцев» и выбить наиболее сильные фигуры из их числа, а изъятые у коррупционеров деньги должны были «наполнить» бюджет.

И хотя после победы «шашлычной революции» прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было судить о ее результатах, уже понятно, что большинство обещаний Никола Воваевича так и останутся обещаниями. О планах внешнеполитической переориентации пришлось забыть. Российский портал «Лента.ру» напоминает об этом с шокирующей откровенностью: «В нынешней региональной конфигурации Россия для Армении — аппарат искусственного дыхания. Газ по 155 долларов, ежегодные трансферты на миллиард долларов, сотни тысяч граждан Армении, работающих в РФ, многомиллионные кредиты, не говоря уже о поддержке в вопросах безопасности. Россия — практически единственный поставщик вооружений для Армении». Запад не торопится даже проявлять минимальный интерес к маленькой, бедной и зажатой Армении. Никол Пашинян в ходе своего провального визита в Брюссель был не на шутку обескуражен и раздосадован, когда узнал, что ЕС не собирается выделять Армении ни цента сверх того, что уже было согласовано для правительства Сержа Саргсяна. И потом рассказывал журналистам: «Откровенно говоря, я дал понять нашим партнерам, что это не очень понятно и не совсем приемлемо. Но, с другой стороны, повторюсь, мы не в позиции просящего, это их выбор, их решение, какую политику проводить». А затем «народный премьер», до глубины души уязвленный этаким «евроскупердяйством», добавил: «Я считаю, что мы довольно эффективно боремся с коррупцией в стране. Когда один европейский чиновник сказал, что в рамках одной программы они готовы выделить сумму Армении, я в ответ назвал имя известного коррупционера и сказал: „если хорошенько его потрясем, то из его карманов эта сумма выпадет». И вообще, по его словам, такой коррупционер в Армении «не один», и власти «этот шанс не упустят никогда».

Не будем уточнять, верил ли сам «народный премьер» в этот план или после столь обескураживающего «отлупа в европрихожей» просто по мере сил изображал оптимизм. К тому же к этому моменту уже было понятно, что борьба с коррупцией — это для Пашиняна едва ли не единственное из «революционных» обещаний, которое он еще может выполнить.

Но теперь «антикоррупционная стратегия» Пашиняна, на которую возлагалось столько надежд, оборачивается катастрофой.

По совести говоря, любому человеку, знакомому хотя бы с азами экономики, это было ясно как дважды два: одних только арестов коррупционеров для полноценной борьбы с коррупцией тоже слишком мало — тут нужны институциональные меры, которые изменят в обществе правила игры и закроют «лазейки» для коррупционных схем. Иначе велик риск получить на выходе не борьбу с коррупцией, а замену одних коррупционеров на других. А уж окажутся они «карабахцами», «ереванцами», «иджеванцами» или «сирийцами» — не суть важно. Не говоря о том, что коррупция, конечно, тормозит развитие страны, и эффективная борьба с ней — важная составляющая политики, позволяющей и привлечь инвестиции, и подтолкнуть развитие собственного бизнеса, но вот рассчитывать «потрясти коррупционеров» и таким способом ощутимо пополнить бюджет — клиническая наивность, если не сказать больше. Хотя бы потому, что коррупционеры тоже не держат все наворованные денежки под матрасом у тещи — «пиастры» уже давно вложены в недвижимость, в записанный на кого-то бизнес, наконец, растрачены на собственную шикарную жизнь и т.д.

Но теперь, что было вполне предсказуемо, планы пополнить бюджет за счет «коррупционеров» рушатся с той же стремительностью, что и надежды «расколоть на бабки» этих прижимистых европейцев. Вице-премьер Армении Тигран Авинян в эфире Радио Азатутюн выдавил сквозь зубы: не сказать, чтобы после антикоррупционных разоблачений бюджет Армении лопался от денег. Вернуть удалось несколько десятков миллионов. В масштабах страны, даже такой небольшой, как Армения — не сказать чтобы зашкаливающая сумма. «Есть разные цифры, смотря, что мы считаем возвращенным, а что нет. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов, но считаю, что это очень маленькая цифра, поскольку в целом, можно сказать, что это видимая часть, которая была очень быстро обнаружена и возвращена», — нехотя «давил» вице-премьер. В общем, коррупционеров «трясут», уже с крупных фигур перешли на кадры районного масштаба и вовсю смакуют, как в Масисе местный военком не за бесплатно помог «откосить» от армии четверым призывникам, но даже хиленький армянский бюджет этого не почувствовал.

Однако настоящая «антикоррупционная катастрофа» заключается в другом. Как передает News.am, последние громкие аресты прокомментировал Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллс. Как подчеркнул американский дипломат, в контексте уголовных дел, возбужденных против бывших чиновников, нынешнему правительству Армении важно обеспечить верховенство закона и независимое и равное применение надлежащих процедур. Но самое страшное, посол Миллс подчеркнул, что оценивая привлекательность Армении с точки зрения иностранных инвестиций, американские инвесторы также уделяют пристальное внимание тому, как правительство Армении относится к иностранным компаниям, в том числе к компании «Лидиан Армения». «Мы убеждены, что правительство останется приверженным принципам добросовестной конкуренции», — заключил посол.

А это не просто тревожный звонок, а прямо-таки сирена. Напомним: Lydian Armenia — это армянская «дочка» британской Lydian International. В Армении она разрабатывает Амулсарский золотой рудник. Строго говоря, с сопротивлением местного «гражданского общества» золотодобытчики столкнулись сразу. Против разработки рудника выступали экологи, переживали даже за нравственность местных дам, если в Амулсар нагрянут в большом количестве платежеспособные шахтеры. Но теперь ситуация еще больше обострилась. Сначала Никол Пашинян в ходе очередного Фейсбук-эфира «народный премьер» заявил: его правительство наведет порядок в горнорудной сфере. «Подход в вопросе эксплуатации месторождений должен быть сбалансированным. Мы не говорим, что «закроем» горнорудную сферу. Но мы не можем позволить эксплуатировать месторождения так, как это делается сейчас», — гремел Пашинян. Нетрудно догадаться, что в реальности речь шла о переделе собственности в горнорудной сфере, от которой начали планомерно «отодвигать» представителей карабахского клана. А в Амулсарском проекте, как шепчутся в Армении, «лично заинтересован» президент страны Армен Саркисян, который был послом в Великобритании и не то выступал в качестве консультанта проекта, не то даже входил в руководство этой компании… В результате дороги, ведущие к Амулсарскому руднику, уже около месяца перекрыты «активистами». Полиция не вмешивается. Компания терпит убытки. Неделю назад на территории рудника вспыхнул пожар, его удалось локализовать, но угроза катастрофы была вполне реальной. Золотодобытчики предупреждают: неконтролируемая ситуация на Амулсаре может привести к непредсказуемым последствиям. Наконец, в прессу уже просачивались сведения, что Lydian Armenia готовит иск в международный суд против властей Армении. Называли даже сумму возможного ущерба — 2 миллиарда долларов.

И вот теперь посол США напоминает, что есть тут еще одна сторона дела: за перипетиями бизнеса Lydian Intermational в Армении с понятным вниманием наблюдают и другие потенциальные инвесторы. Которые тоже делают выводы, стоит ли им рисковать и вкладывать деньги в страну, где действуют столь специфичные правила бизнеса. Если вообще есть хоть какие-то правила.

Впрочем, Никол Воваевич вряд ли пойдет на попятную. Свернуть свою «зачистку» в горнорудной сфере он позволить себе не может. Особенно если учесть, как старательно раскручивали лозунг «борьбы с олигархами». К тому же борьба с коррупцией для Пашиняна — это даже не главный козырь, а этакая «пиар-соломинка», последнее, что он может предъявить своим сторонникам. Особенно теперь, когда даже расследование событий 1 марта и арест Кочаряна и Хачатурова грозит обернуться громким пшиком. Но вот заявление посла США не оставляет сомнений: эта самая «пиар-соломинка» может в самом прямом смысле ой как дорого обойтись Армении, разрушив последние слабые надежны на приток инвестиций. Прямо сказать, по горячим следам «шашлычной революции» ждали на ереванских улицах совсем не этого.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az