Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна, Виктор Согомонян уверен, что по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване необходимо допросить первого президента Левона Тер-Петросяна.

В интервью Yerevan Today Виктор Согомонян, комментируя сделанное Тер-Петросяном в феврале 2008 г заявление о том, что замминистра обороны Манвел Григорян и Гагик Мелконян присоединились к ним, заметил: Думаю, что, как говорил господин Хачатрян (глава ССС), это уже достаточно для ясности. Мне жаль, если общественность позабыла эту историческую часть, но это, если не ошибаюсь, было 21 или 22 февраля», — отметил Согомонян, добавив, что любой эксперт оценит заявления Тер-Петросяна как классический военный переворот.

«Когда проигравший на выборах кандидат заявляет, что два замминистра обороны перешли на его сторону, как он себя называет – народного кандидата, а Манвел Григорян еще и председатель союза «Еркрапа», фактически происходит прямое вовлечение армии в политику, иного названия этому нет», — подчеркнул Согомонян.

По его словам, главная незаконная часть этого дела в попытках пересказать заново историю. «То есть вместо того, чтобы вызвать первого президента, спросить, как велись переговоры, какие подразделения намеревались вывести на площадь, фактически, готовился военный переворот, ССС вызывает второго президента в качестве свидетеля и предъявляет обвинение в свержении конституционного строя. Вы представляете, какой пересказ истории происходит», — возмутился Виктор Согомонян. «Обратите внимание, после известного совещания 23 февраля в сообщении для СМИ, которое было публичным, говорится, что президент республики заявил о том, что ни одна организация не может себе позволить быть выше законов и не может быть втянута в политические процессы. Очевидно, что речь о союзе «Еркрапа», и в этом контексте не понимать указанные в приказе «0038» причины перевода на казарменное положение означает, что есть иная цель, а вовсе не выявление истины, и эти цели преследует ССС. Иного мнения здесь быть не может», — отметил Согомонян.

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