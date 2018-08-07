Церемония прощания с погибшим в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналистом Орханом Джемалем проходит в Московской соборной мечети, над его телом читается джаназа-намаз — традиционная мусульманская погребальная молитва, передает РИА Новости.

Проститься с журналистом пришли его многочисленные коллеги, близкие и родственники.

«Орхан всегда приходил на помощь, приходил на зов тех, кому угрожала опасность. Орхан был одним из благороднейших людей, которых я знал… Мы провожаем сегодня воина, мужчину, поэта и журналиста «, — сказал друг погибшего журналиста Максим Шевченко перед началом молитвы.

«Если бы таких людей, как мой отец, было чуть больше в мире, то мир был бы намного лучше… Я рад, что так много людей пришло проститься с ним», — сказал сын Джемаля Мансур.

Джаназа-намаз прочёл духовный лидер мусульман России, председатель Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин.

Minval.az