Родственникам погибшего в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля сообщили о потере заключения о смерти, рассказал журналист Максим Шевченко на своей странице в фейсбуке в воскресенье, 5 августа.

Заключение подписал российский консул в ЦАР. Как сообщил журналист, без утерянного документа Джемаля нельзя похоронить. На каком именно этапе заключение пропало пока неизвестно.

В комментариях к посту Шевченко отметилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она считает, что документ потерял перевозчик, так как без него, по ее утверждению, нельзя было бы доставить тело в Россию.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли 30 июля в ЦАР. На них напали из засады неподалеку от Сибю. Они приехали в Африку ради съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнера», которая работает в республике.

Тела журналистов доставили в Москву 5 августа. Следственный комитет направил их на судебно-медицинскую экспертизу.

Minval.az