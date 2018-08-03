Актриса и артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля», — говорится в карточке дела.
Также отмечается, что иск подала Степаненко.
По данным агентства «Москва», исковое заявление будет рассмотрено в суде 6 августа в 15.00.
Петросян отметил, что ему ничего не известно об иске.
«Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение», — заявил Петросян.
Также он отказался комментировать свой развод со Степаненко.