Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Юрий Хачатуров, который обвиняется армянскими следователями в свержении конституционного порядка в 2008 году, в настоящее время находится в Ереване, но в ближайшем будущем приступит к исполнению своих рабочих обязанностей.

Об этом сообщил ТАСС адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

«Господин Хачатуров пока находится в Ереване. Но я уверен, что в он в ближайшее время приступит к исполнению своих рабочих обязанностей (в Москве — прим. ТАСС)», — отметил Погосян, добавив, что «дата следующего допроса генсека ОДКБ пока неизвестна».

Пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян сообщила корреспонденту ТАСС, что «дата следующего допроса генсека в интересах следствия не объявляется».

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