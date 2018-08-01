В американском штате Северная Каролина суд оштрафовал на 8,8 миллиона долларов мужчину, который увел жену у истца. Об этом сообщает издание Washington Post.

Судья согласился с аргументами велогонщика и владельца компании BMX Stunt Shows Кита Кинга (Keith King), который обвинил любовника своей жены Франциско Уизара III (Francisco Huizar III) в лишении привязанности и так называемом преступном диалоге — преступных деяниях, которые запрещены в некоторых штатах. Он обязал Уизара выплатить Кингу штраф в 6,6 миллиона долларов, а также возместить ущерб в 2,2 миллиона долларов.

В 2010 году Кинг женился на сотруднице своей компании, которая была на 15 лет младше его. Его супруга, Даниэль Кинг, утверждает, что брак был несчастливым. По ее словам, муж увлекался порнографией, не давал ей денег, часто проверял ее телефон без разрешения и заставлял работать бесплатно.

В 2015 году на BMX-шоу в Нью-Йорке Даниэль познакомилась с Уизаром, который работал на стенде страховой компании. Через несколько недель муж узнал об их романе. Он нашел номер Уизара в телефонных счетах супруги, позвонил по нему и попросил отстать от нее. Любовник проигнорировал звонок и поселился по соседству, чтобы чаще видеться с женщиной. Когда она поехала на курорт с мужем, он увязался за ними.

В начале 2017 года Даниэль сняла квартиру и стала жить отдельно от мужа. Когда Кинг, все еще не знавший о супружеской измене, заехал к ней, чтобы починить проводку, то обнаружил там Уизара. Женщина сняла на видео, как любовник выводит его за порог. В ролике Кинг жалобно обращается к держащему его Уизару: «Это же моя жена!» Потом он говорит супруге: «И ты выбираешь его вместо меня?»

Судья воспользовался малоизвестными законами XVII века, которые сохранилисьв некоторых штатах. Лишение привязанности, то есть действия, которые привели к утрате привязанности между супругами, может быть признано противоправным деянием в Миссисипи, Северной Каролине, Южной Дакоте, Юте и на Гавайях. Преступный диалог, то есть сексуальные отношения между обвиняемым и супругой истца, наказуем в Канзасе, Мэне, Северной Каролине и на Гавайях.

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