Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура в августе будет соответствовать климатической норме, в некоторых местах немного превысит ее. Месячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее. В первой декаде августа погодные условия будут стабильными, будет преобладать северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью — 22-27, днем — 30-35, в отдельные дни до 37-39 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 25-29 градусов тепла (ночью — 21-26, днем — 32-37, в некоторые дни до 40-42 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 6-10 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла (ночью — 15-20, днем — 22-27, в некоторые дни до 30 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нее (норма 32-55 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 24-26 градусов тепла (ночью — 20-25, днем — 29-34, в некоторые дни до 37 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами ниже нее (норма 15-27 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 21-258 градуса тепла (ночью — 18-23, днем — 28-33, в некоторые дни до 35-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или немного ниже нее (норма 13-116 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла (ночью — 21-26, днем — 30-35, в некоторые дни до 37-40 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в отдельных местах чуть выше нее (норма 6-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла (ночью — 20-25, днем — 28-33, в некоторые дни до 35-37 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 13-83 мм).

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