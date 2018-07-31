Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком вопрос карабахского урегулирования.

Об этом NEWS.am сообщили 31 июля в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе встречи министр обороны Армении представил послу ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и ситуацию на линии фронта в Карабахе, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.

Также обсуждались события, произошедшие после предыдущей встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Minval.az