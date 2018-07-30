Тюменец заплатил долг, чтобы съездить к родственникам в Азербайджан: ранее вопрос задолженности его не интересовал.

Как передает «Аргументы и факты», об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

За незаконную торговлю алкогольной продукцией тюменец оплатил 40-тысячную (около 888 манатов — ред.) задолженность, чтобы выехать в Азербайджан.

В Тюменской области у приставов на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

Однако в срок, предусмотренный для добровольного исполнения и даже позже неплательщик не предпринимал никаких попыток погасить имеющийся долг.

Тогда судебный пристав вынес в отношении должника постановление о его временном ограничении в праве выезда за пределы страны. После чего уже спустя неделю мужчина прибыл в отдел судебных приставов. Как выяснилось, он в ближайшее время планирует выехать к родственникам в Азербайджан и поинтересовался, не помешает ли ему данное ограничение. Оказалось, что покинуть пределы РФ он не сможет, пока не будет снято ограничение.

После произведенной оплаты, ограничение на выезд тюменца было отменено.

Minval.az