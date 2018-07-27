Российского дипломата Дмитрия Ковалькова предложили выслать из Словакии за обзывательства в соцсетях. Рассмотреть такую возможность предложил депутат местной партии «Свобода и солидарность» Мартин Клюс, передает издание Aktuality.

Как сообщается, дипломат из России высказался в комментарии к посту спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook. В заметке от 19 июля речь шла о запланированном визите депутатов в Крым. В ней Данко отчитал украинского посла Юрия Мушку за заявление о неправомерности такой поездки.

В комментариях Ковальков похвалил спикера. «Браво, господин Данко! Вы смелый человек и настоящий государственный деятель! А посол Украины просто д..ил!)» — написал дипломат. Позднее сообщение было удалено.

Сам Данко (лидер Словацкой национальной партии) и представители правящей «Курс — социальная демократия» никак не отреагировали на произошедшее.

В то же время Клюс считает, что слова российского дипломата не должны остаться без ответа. По его словам, Ковальков вышел за рамки своего положения, а также поставил под серьезное сомнение «мифические братские славянские народы». теперь ему следует по меньшей мере извиниться перед украинцем или покинуть Словакию.

На сайте посольства России в Словакии Дмитрий Ковальков значится старшим советником.

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