Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении, сообщает Специальная следственная служба Армении в пятницу.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения», — сказано в сообщении.

В ереванский суд общей юрисдикции подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова.

Накануне Хачатуров был допрошен в Специальной следственной службе.

Вчера аналогичное обвинение было предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

Роберт Кочарян по итогам допроса дал телеинтервью, в котором заявил о надуманности обвинений и их политической подоплеке.

1 марта 2008 года силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек. Никто из организаторов и исполнителей убийств не наказан.

Minval.az