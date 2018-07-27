«В нашей революции не было геополитической повестки и контекста».

Как передает news.am, об этом заявил на встрече с армянскими предпринимателями Санкт-Петербурга 26 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его заверению, в процесс революции не была вовлечена ни одна иностранная сила. «Об этом я говорил и во время моих контактов в России и очень горжусь этим. Для меня это еще и вопрос чести», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также сообщил о том, что они представили свои принципы отношений с Москвой. «Мы намерены повысить уровень и качество наших отношений. Уверен, что мы находимся на этом пути. Конечно, в российской прессе все еще можно видеть аналитические материалы о том, что эти люди являются западниками. Но мы ориентируемся лишь на национальные интересы Армении», — вновь заверил Глава Правительства.

По его словам, Ереван не сделал и не сделает ничего против Москвы. «Надеемся, что и Россия ничего не сделала против нас. Мы говорили, что наши отношения должны основываться на правовом равенстве. Да, Россия является сверхдержавой, мы же маленькая страна, и это понимаем, но принцип правового равенства отношений очень важен», — заметил премьер-министр.

Minval.az