Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал обвинения, выдвинутые против него, вендеттой и правовым сюрреализмом. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Еркир медиа», сообщает Sputnik Армения.

Кочаряна вызвали в Ереван в качестве свидетеля на допрос по событиям первого марта 2008 года в Ереване.

«Вызвали меня в качестве свидетеля. Но с первого же предложения было то, что мой статус меняется, и мне выдвигается обвинение», — сказал он.

Обвинения, заявил он, были надуманные, искусственные, с политическим подтекстом и не имеющими ничего общего с действительностью, добавил он.

Новая власть не признает решения Конституционного суда об итогах президентских выборов 2008 года, добавил он.

«Ссылка дается на настроения широких масс, которые пытаются перевести в правовое поле и получается, что Левон Тер-Петросян, по сути победил на выборах в 2008 году. Все это далеко от действительности и является политическим преследованием, вендеттой. Я даже не думал что в нашей реальности можно допустить подобное. Наоборот, покушение на конституционный строй совершила именно оппозиция. Они призывали разлагать государственный аппарат», — заявил Кочарян.

Если уж предъявлять обвинения президенту, то вначале нужно было предъявить обвинение членам Центризбиркома и другим должностным лицам, прежде чем дойти до верховного руководителя страны, считает он.

«Вся наша правовая система в большой опасности. Это бомба замедленного действия, которая обязательно взорвется. Этот правовой нигилизм может повториться в будущем», — добавил Кочарян.

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