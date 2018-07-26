В регионе очень напряженная ситуация и вероятность войны в Карабахе велика. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян.

«Мы должны быть готовы к войне. Я и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах», – подчеркнул Пашинян.

Премьер считает, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войны.

«Я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу в это поверить», – отметил он.

Пашинян заметил, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным российско-азербайджанские оружейные сделки, но не сообщил подробности. Он подчеркнул, что вопрос эмбарго на продажу оружия будет обсужден с Россией, Белоруссией и другими странами партнерами по ОДКБ.

«Но на моей пресс-конференции я имел в виду политическое, геополитическое, экономическое влияние России на наш регион. И я думаю, что у России все рычаги, чтобы не допустить войны, и я не могу поверить, что Россия откажется использовать эти рычаги, чтобы предотвратить войну», – сказал Пашинян.

Он считает, что Путин сделал первый шаг, познакомив его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на открытии Чемпионата мира по футболу.

Minval.az