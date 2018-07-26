В Грузии в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконного присвоения крупных денежных средств отдельными сотрудниками министерства экономики и устойчивого развития и министерства регионального развития будет допрошен бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили. Об этом заявил первый заместитель Главного прокурора страны Мамука Васадзе.

Он отметил, что к расследованию дела будут привлечены все лица, чьи показания необходимы следствию.

Он также уточнил, что при необходимости будут повторно допрошены бывшие министры — Дмитрий Кумсишвили и Зураб Алавидзе, передает «Грузия Online».

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