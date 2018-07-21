В Швеции женщины написали жалобу на мобильное приложение Natural Cycles, предостерегающее от нежелательной беременности. Об этом сообщает издание The Guardian.

Приложение анализирует менструальный цикл и фертильность. На основании полученных данных оно выдаёт дни, когда вероятность забеременеть равна нулю. В то же время 37 пациенток одной из главных больниц Швеции, сделавших аборт в период с сентября по декабрь 2017 года, обвинили в этом именно Natural Cycles.

Власти страны начали проверку. Представители разработчика заявили, что число нежелательных беременностей, произошедших по вине приложения, совпадает с количеством шведских пользовательниц.

Отметим, что подписка на Natural Cycles стоит примерно 60 фунтов стерлингов (чуть менее 80 долларов). Каждый день женщина должна вносить в него данные о температуре тела. На данный момент приложением пользуется около 700 тысяч человек во всём мире.

Minval.az