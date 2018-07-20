Эта угроза была всегда, и мы должны быть готовы к любому подобному проявлению, заявил сегодня в ходе пресс-конференции Никол Пашинян, отвечая на вопрос о вероятности возобновления войны с Азербайджаном. Он также обратился к вопросу, пытается ли Россия возродить план Лаврова, свидетельством чему стали сообщения о встрече секретарей Совбезов Армении и России.

В этой связи Никол Пашинян сказал: «Поскольку вы говорите о России, хотел бы напомнить, что Россия как сверхдержава также обладает возможностью не позволить войны в нашем регионе. И я не хочу верить, что стратегический союзник Армении Россия не использует свои рычаги, чтобы не позволить возобновления в регионе войны. Я не могу поверить, что Россия позволит начать войну и не использует свои рычаги, чтобы удержать Азербайджан от провокаций», сказал Пашинян.

Minval.az