Наталья Поклонская может лишиться должности главы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов после того, как проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста, рассказали источники Дождя. В «Единой России» рассмотрят варианты наказания Поклонской, сообщил журналистам глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

Неверов добавил, что будут рассмотрены «разные» варианты воздействия на депутата. При этом он напомнил, что Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, занимающейся проверкой деклараций парламентариев.

Глава франкции отметил, что президиум фракции ранее принял решение о «консолидированном голосовании».

Три источника Дождя, близких к руководству «Единой России» и нижней палаты, утверждают, что вопрос о снятии Поклонской с поста главы комиссии действительно обсуждается. Окончательного решения пока нет, такие вопросы требуют согласования на всех уровнях, а на это пока было мало времени, отмечает один из собеседников.

Сама Поклонская не подходила к телефону после голосования. Ее знакомый рассказал Дождю, что она нервничала и объясняла коллегам, что не могла не проголосовать «против», так как публично критиковала реформу.

У руководства Госдумы давно накопились претензии к Поклонской, поэтому отставка возможна по совокупности причин, говорит собеседник, близкий к руководству фракции. Например, Поклонская демонстративно не встала, когда в Думу в начале июля приехала делегация американских сенаторов. В руководстве нижней палаты посчитали, что это было невежливо, рассказывает один из собеседников. До этого Поклонская много критиковала фильм «Матильда», чего в Думе ее также просили не делать. По поводу пенсионной реформы она жестко высказалась еще в июне, заявив, что обязательно проголосует против. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого говорил с ней, утверждает источник Дождя, однако беседа не принесла результата.

Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», который проголосовал против законопроекта правительства. Еще восемь депутатов не пришли на заседание, но большинство — либо из-за командировок, либо из-за плохого самочувствия, уверяет источник в нижней палате.

Единственный, кто действительно проигнорировал голосование, — это замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк, утверждают источники. Скорее всего, он будет наказан и лишится своего партийного поста, рассказывают собеседники и в партии, и во фракции. Железняк действительно устал от партийной работы, не видит карьерных перспектив и решил «красиво» уйти, утверждает один из источников.

Minval.az