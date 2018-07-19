Появились списки поименного голосования за правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Единственным депутатом от «Единой России», кто проголосовал сегодня в Госдуме против этой реформы, оказалась Наталья Поклонская.

При этом еще восемь «единороссов» не стали участвовать в голосовании. Среди них: Сергей Железняк (заместитель секретаря генсовета ЕР), Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков и Олег Колесников.

По информации «Дождя», Сергей Железняк категорически отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и по этой причине проигнорировал сегодняшнее заседание Госдумы. В пресс-службе «Единой России» сообщили, что он находится на больничном.

Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104.

Президиум фракции «Единая Россия» изначально принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Представители оппозиционных фракций Госдумы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — заявили о том, что реформу не поддерживают.

Депутаты предлагали отложить рассмотрение законопроекта, пока по нему не выскажется Владимир Путин. Но этого не случилось. Также Госдума не поддержала предложение вынести законопроект о пенсионной реформе на всенародное обсуждение. При этом срок предоставления поправок депутаты решили продлить с 18 августа до 24 сентября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин в 2034-м.

Среди населения инициатива российских властей вызвала недовольство. Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни из-за повышения пенсионного возраста многие россияне просто не доживут до пенсии. В связи с этим в городах сейчас проходят митинги и пикеты. На этом фоне популярность Владимира Путина снизилась.

Ранее также сообщалось, что пенсионную реформу публично отказались поддержать 12 российских регионов, направивших отзывы на законопроект в Госдуму.

Minval.az